В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после избиения мужчины у ТЦ

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено после избиения мужчины возле торгового центра в подмосковном Щелкове, вступившегося за свою жену, которая гуляла с маленькой дочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

По данным СК, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребенком. За нее вступился супруг, он сделал замечание нарушителям общественного порядка, в ответ на это молодые люди избили мужчину. "В настоящее время проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, устанавливаются все участники инцидента и их местонахождение", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что полицейские установили и доставили в территориальный отдел одного из участников конфликта. Остальных нарушителей ищут.