Число отравившихся в вологодской школе увеличилось до 22

У 15 детей подтвержден сальмонеллез

ТАСС, 26 сентября. Число получивших отравление в школе в поселке Майский Вологодского округа Вологодской области увеличилось до 22. У 15 детей подтвержден сальмонеллез, сообщило управление Роспотребнадзора по области.

Ранее сообщалось о 19 заболевших, из них семи потребовалась госпитализация.

"На сегодняшний день заболевших - 22 человека, диагноз "сальмонеллез" подтвердился у 15 детей", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, продолжается эпидемиологическое расследование с установлением причин возникновения инфекции. Обследован пищеблок, отобраны пробы продуктов, воды, проведено медицинское обследование работников. Работа школьной столовой приостанавливалась, персонал пищеблока временно отстранен от работы. В школе проведена дезинфекция, теперь в столовой работают новые сотрудники. Материалы по выявленным нарушениям направлены в прокуратуру. Областная прокуратура и следственное управление СК РФ по региону проводят проверки.

Как сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников, с 25 сентября школа работает в обычном режиме, столовая работает, дети обеспечены питанием. "Организатор питания принял новых сотрудников - поваров из резерва кадров, новые сотрудники пищеблока имеют все необходимые документы и допущены к работе. В смывах и в продуктах, хранящихся в пищеблоке школы, возбудителей сальмонеллеза и других инфекций не выявлено. Ситуация в школе находится под особым контролем. Усилен контроль и в других учебных учреждениях округа. По моему распоряжению организатору питания направлено уведомление о расторжении договора", - сообщил Жестянников на своей странице во "ВКонтакте".