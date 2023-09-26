Полицейские задержали пятерых подозреваемых в избиении мужчины у ТЦ в Подмосковье

Они доставлены в территориальный отдел

ТАСС, 26 сентября. Сотрудники полиции задержали всех пятерых подозреваемых в избиении возле торгового центра в Щелкове мужчины, вступившегося за свою жену, которая гуляла с маленькой дочкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены и доставлены в территориальный отдел все участники конфликта, произошедшего в городе Щелково. Ими оказались пятеро молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, предположительно, мигранты возле торгового центра нецензурно высказывались в отношении девушки, которая гуляла с малолетним ребенком. За нее вступился супруг, он сделал замечание нарушителям общественного порядка, в ответ на это молодые люди избили мужчину. В пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили ТАСС, что в ходе потасовки детская коляска перевернулась, в результате чего девочка 2022 года рождения упала на землю. Она была доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена. Ранее был задержан один из участников конфликта.