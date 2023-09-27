В КЧР спасатели эвакуировали туристку, повредившую ноги в районе Софийских озер

Женщину доставили в поселок Архыз, где передали врачам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели на носилках эвакуировали туристку, которая повредила ноги в районе высокогорных Софийских озер в Карачаево-Черкесской республике и не могла спуститься. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Таганроженка получила травму ноги в районе высокогорных Софийских озер. С высоты 2 830 м на носилках туристку эвакуировали в поселок Архыз, где передали врачам", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что спасатели ночью прошли 10 км пешком до местонахождения пострадавшей. На месте 29-летней женщине сразу была оказана необходимая помощь. "Свой маршрут в МЧС России туристка не регистрировала", - добавили в ведомстве.