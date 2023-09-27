Число погибших в результате пожара в Ираке выросло до 100

Еще 150 человек пострадали

ТАСС, 27 сентября. Количество погибших в результате пожара в иракской провинции Найнава выросло до 100, еще 150 человек пострадали. Об этом сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на департамент здравоохранения провинции.

По информации гражданской обороны, пожар, вероятно, возник из-за использования фейерверков во время свадьбы, передает агентство. Также отмечается, что в зале, где проводилось торжественное мероприятие, не соблюдались требования противопожарной безопасности.

Ранее Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники сообщало, что более 30 человек погибли, еще 80 пострадали.