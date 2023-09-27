В ЕАО местного жителя обвинили в нелегальном обороте золота почти на 24 млн рублей

По информации региональной прокуратуры, мужчина украл драгметалл с территории золотодобывающего предприятия

ТАСС, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов в Еврейской автономной области обвинили местного жителя в нелегальном обороте шлихового золота. Об этом сообщила областная прокуратура.

Драгметалл был похищен с территории золотодобывающего предприятия летом 2023 года. Украденное минеральное сырье содержало 7,5 кг золота и 2,7 кг серебра, общей стоимостью 23,9 млн рублей. Обвиняемый хранил его в тайнике на площадках прииска.

Шлиховое золото изъяли из незаконного оборота. Против жителя области завели дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), утверждено обвинительное заключение.