27 сентября, 00:55

В ЕАО местного жителя обвинили в нелегальном обороте золота почти на 24 млн рублей

По информации региональной прокуратуры, мужчина украл драгметалл с территории золотодобывающего предприятия

ТАСС, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов в Еврейской автономной области обвинили местного жителя в нелегальном обороте шлихового золота. Об этом сообщила областная прокуратура.

Драгметалл был похищен с территории золотодобывающего предприятия летом 2023 года. Украденное минеральное сырье содержало 7,5 кг золота и 2,7 кг серебра, общей стоимостью 23,9 млн рублей. Обвиняемый хранил его в тайнике на площадках прииска.

Шлиховое золото изъяли из незаконного оборота. Против жителя области завели дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), утверждено обвинительное заключение. 

Теги:
РоссияЕврейская автономная область
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