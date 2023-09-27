Гражданка Китая пыталась вывезти из Забайкалья похожий на нефрит минерал

Камень весом 5,6 кг женщина прятала под одеждой

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Гражданка Китая пыталась провезти минерал, похожий на нефрит, весом 5,6 кг через пункт пропуска в Забайкальске. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

"Минеральный камень серо-зеленого цвета (предположительно, нефрит) весом 5,6 кг обнаружили читинские таможенники под одеждой у гражданки КНР, которая следовала из России в Китай через пункт пропуска <...> "Забайкальск", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни заметили, что перед началом проверки иностранка нервничала, а ее куртка неестественно топорщилась. Минерал женщина завернула в полотенце и примотала скотчем к поясу под верхней одеждой. Камень отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Нефрит относится к сырью, вывоз которого физическим лицам для личного пользования запрещен. Перевозить камень можно только при наличии лицензии. Цена реализации нефрита в КНР может достигать $1 тыс. за 1 кг.