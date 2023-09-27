В Красноярске назвали причину отравления школьников

У сотрудника пищеблока учебного заведения обнаружили золотистый стафилококк

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Причиной острой кишечной инфекции у троих школьников в Красноярске стал золотистый стафилококк, обнаруженный у сотрудника пищеблока школы. Об этом в официальном телеграм-канале регионального Роспотребнадзора сообщил руководитель управления Дмитрий Горяев.

В середине сентября стало известно, что трое учеников 5-го и 6-го классов красноярской школы №12 обратились в больницу с признаками кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован. Прокуратура Красноярска организовала проверку по факту отравления.

"По предварительным итогам санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного в красноярской школе №12 <...>, источником инфекции стал сотрудник пищеблока, который являлся носителем золотистого стафилококка. В настоящее время он отстранен от работы. Причиной острой кишечной инфекции у троих учеников стал золотистый стафилококк, чему также способствовало нарушение санитарных требований при приготовлении блюд", - сообщил Горяев.

По данным регионального Роспотребнадзора, возбуждено дело об административном правонарушении. "На сегодняшний день все заболевшие дети здоровы, включая ребенка, который проходил лечение в стационаре", - пояснил в телеграм-канале руководитель ведомства.