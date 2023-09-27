27 сентября, 03:33

Суд отправил на принудительное лечение жителя Хакасии за призывы к экстремизму

По версии следствия, мужчина с февраля по июль 2022 года размещал в социальной сети призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей правоохранительных структур

ТАСС, 27 сентября. Ширинский районный суд в Хакасии отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу участника запрещенной в России экстремистской организации "Граждане СССР" за призывы к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

"Постановлением Ширинского районного суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сообщает ведомство. Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

По версии следствия, 39-летний житель поселка Коммунар в Хакасии, используя аккаунт с вымышленным именем, размещал с февраля по июль 2022 года в социальной сети "ВКонтакте" призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей правоохранительных структур.

Решением Самарского областного суда от 19 августа 2022 года межрегиональная общественная организация "Граждане СССР" признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. 

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