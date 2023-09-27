В ЯНАО при пожаре в деревянном аварийном доме погибли три человека

Еще один человек пострадал

ТАСС, 27 сентября. Три человека погибли и один пострадал в результате пожара в деревянном аварийном многоквартирном доме в Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь возгорания составила 230 кв. м, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Сегодня в Салехарде около двух часов ночи произошел пожар в жилом деревянном многоквартирном доме, расположенном по улице Чапаева, д. 36 (в 2021 году дом был признан аварийным). <…> Спустя 2,5 часа открытое горение было ликвидировано. В ходе тушения было обнаружено три человека без признаков жизни ( возраст и личность погибших уточняется). <…> В результате пожара также травмирован один человек. Площадь возгорания составила 230 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось неисправностью водоисточника, а также тем, что дом деревянный. В тушении огня были задействованы 11 единиц спецтехники МЧС России и 40 человек личного состава. Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.

В настоящее время для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Обь", уже обратились 29 человек, из них 8 детей.