В Красноярском крае подросток погиб от ожогов, полученных в заброшенной постройке

Прокуратура региона организовала проверку

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Подросток в селе Туруханск Красноярского края при невыясненных обстоятельствах получил ожоги 90% тела в заброшенной деревянной постройке и умер в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"В дежурную часть от очевидцев поступило сообщение о том, что на улице Фестивальной в Туруханске находится подросток, тело которого охвачено огнем. Соседям удалось потушить несовершеннолетнего, он находился в сознании и был экстренно госпитализирован. Предварительный диагноз: ожоги 2-3-й степени 90% тела. <...> Подросток не выжил", - рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили куртку подростка и канистру с бензином. Уточняется, что несовершеннолетний выскочил из заброшенной постройки и побежал по улице.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи со случившимся, сообщив, что погибшему было 15 лет, его семья на учетах в органах профилактики не состоит, характеризуется положительно.