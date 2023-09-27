27 сентября, 04:34

В Саратове при столкновении катера и резиновой лодки погиб человек

Инцидент произошел в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга

САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате столкновения катера и резиновой лодки на Волге в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в 04:32 (03:32 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи села Усть-Курдюм на реке Волга произошло столкновение катера и резиновой лодки. В результате происшествия погиб мужчина",- написал Юрин.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация