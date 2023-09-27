Депутата Заксобрания Приморья по решению суда лишили полномочий

Вступил в силу приговор по делу в отношении Артема Самсонова о растлении малолетнего

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило полномочия депутата Артема Самсонова в связи со вступившим в законную силу решением суда в отношении него по делу о растлении малолетнего. Соответствующее постановление приняли депутаты на очередной сессии.

"Прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного собрания Приморского края Самсонова Артема Анатольевича, избранного по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутого Приморским краевым отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - говорится в принятом депутатами постановлении.

В сентябре 2022 года Ленинский районный суд Владивостока признал Самсонова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ему было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. После рассмотрения апелляционной жалобы и повторного рассмотрения дела в первой инстанции приговор вступил в законную силу.

Самсонов с января 2009 года состоит в КПРФ, является секретарем владивостокского отделения партии. С 2011 года он являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края. В январе комитет Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству освободил Самсонова от должности заместителя председателя комитета.