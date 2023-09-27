Бывшему замглавы МИД Японии предъявили обвинения в мошенничестве

По данным следователей, связанная с Масатоси Акимото компания могла незаконно оформить пособия от государства на сумму около $13,4 тыс., составив отчет о якобы понесенных расходах из-за распространения в стране коронавируса

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Токийская прокуратура предъявила обвинения бывшему парламентскому замглавы МИД Японии Масатоси Акимото по делу о его участии в мошеннических действиях. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным следователей, связанная с Акимото компания могла незаконно оформить пособия от государства на сумму 2 млн иен (около $13,4 тыс.), составив отчет о якобы понесенных расходах из-за распространения в Японии коронавируса. Кроме того, его вновь обвинили во взятках на сумму порядка 70 млн иен (около $470 тыс.), которые на тот момент еще действующий замминистра предположительно получил от токийской компании Japan Wind Development.

В результате скандала Акимото ушел со своего поста, а также лишился депутатского мандата от правящей в Японии Либерально-демократической партии, которую ему пришлось покинуть. После этого он остался в парламенте в качестве беспартийного депутата. 7 сентября политик был арестован по делу о взятках.

В 2018 году депутат занимал пост парламентского замглавы министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Во время пребывания на должности он добивался принятия закона, по которому должны быть введены единые правила использования моря компаниями, занимающимися возобновляемыми источниками энергии. Он в итоге был принят в ноябре 2018 года и установил несколько морских зон для развития ветроэнергетики. К одному из проектов, право на реализацию которого получила корпорация Mitsubishi, как отмечает Kyodo, пыталась присоединиться и Japan Wind Development.