Во Владивостоке в гараже от испарений гнилого картофеля погибли два человека

Организована доследственная проверка

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Следствие начало проверку по факту гибели двух мужчин в гараже во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, предварительно, они отравились ядовитыми испарениями от гнилого картофеля.

"В подвале гаража по улице Гульбиновича в городе Владивостоке обнаружены тела двух мужчин 1992 года рождения. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что в подвале находился гнилой картофель, от его испарений и наступила смерть людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.