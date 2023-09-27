27 сентября, 05:06
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Норвежские сейсмологи зафиксировали четыре взрыва на "Северных потоках"

Danish Defence/ Anadolu Agency/ Getty Image
Утечка газа "Северного потока-2", 27 сентября 2022 года
© Danish Defence/ Anadolu Agency/ Getty Image

Cпециалисты Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar допускают, что взрывов могло быть и больше

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре взрыва произошли на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, хотя ранее считалось, что их было всего два. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на норвежских сейсмологов.

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Согласно данным специалистов из Норвежского института сейсмических наблюдений Norsar, первый взрыв был зафиксирован 26 сентября прошлого года в 02:03:24 по местному времени, второй - в 19:03:50, третий - через семь секунд после второго взрыва, а четвертый - еще через девять секунд. Отмечается, что второй и третий взрывы произошли в 220 м друг от друга, в то время как четвертый - в нескольких километрах к юго-западу от второго.

Таким образом, как указало издание, один взрыв был выявлен к юго-востоку от датского острова Борнхольм, а три остальных - к северо-востоку от него. При этом, как считают специалисты Norsar, в действительности взрывов могло быть даже больше. The Guardian подчеркнула, что итоги расследований диверсии, которые ведутся властями Дании, Швеции и ФРГ, планируют опубликовать совместно с Norsar. Ведомства упомянутых стран отказались давать комментарии по этой теме. 

Теги:
НорвегияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
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