В Багдаде дипломатические миссии эвакуировали из отеля после пожара

Информации о пострадавших и причинах инцидента не приводится

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Дипломатические миссии и все постояльцы были эвакуированы из пятизвездочного отеля "Ар-Рашид" в центре Багдада после вспыхнувшего там пожара. Об этом сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в местных силах безопасности.

По его данным, постояльцы отеля были вынуждены покинуть здание из-за возгорания, которое произошло на кухне. Пожар удалось локализовать, все гости вернулись в свои номера. Информации о пострадавших и причинах инцидента не приводится.

18-этажный отель "Ар-Рашид" расположен в так называемой зеленой зоне Багдада (район иракской столицы, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства) и принадлежит гостиничному оператору Golden Tulip Hotels. До этого гостиница относилась к ведению французского оператора Accor и называлась Rixos Al Rasheed Baghdad. В этом отеле часто останавливаются сотрудники различных СМИ из-за его близости к основным государственным и дипломатическим объектам Багдада.