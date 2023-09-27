В Ейске произошел пожар в офисном здании

Возгорание локализовали на площади 350 кв. м

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Крыша одноэтажного здания загорелась в центре Ейска в Краснодарском крае. Огонь распространился на площади 350 кв. м. Об этом журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Сообщение о возгорании в одноэтажном здании на пересечении улиц Свердлова и Ленина поступило спасателям в 05:53. По прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание кровли на площади 200 кв. м. В 07:35 возгорание локализовано на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении.

На кадрах, распространенных региональным главком МЧС с места пожара, видно, что горит здание коммерческого назначения. Причина возгорания уточняется. На месте работают 15 единиц техники и 41 человек личного состава.