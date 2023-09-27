На востоке Москвы в автомобиле такси нашли тела водителя и пассажирки

Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тела водителя такси и молодой девушки обнаружены в автомобиле такси в Измайловском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Ночью в Измайловском проезде в припаркованном автомобиле такси на заднем сидении обнаружены тела 26-летнего водителя такси и 23-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Тела обнаружил брат водителя, он и сообщил об этом в правоохранительные органы. Причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.