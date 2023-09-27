Предполагаемого сообщника американского сенатора Менендеса освободили под залог

Ваэль Хана отказался признать себя виновным в коррупции

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Американо-египетский предприниматель Ваэль Хана, обвиняемый в участии в коррупционной схеме вместе с главой комитета по иностранным делам Сената Конгресса США и одним из ключевых авторов антироссийских санкций Робертом Менендесом, освобожден под залог. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бизнесмена задержали днем ранее в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди после возвращения из Египта, где проживает его семья. Хана отказался признать себя виновным в коррупции и был отпущен под залог в размере $5 млн. У него изъяли личные документы, ему также запрещено покидать место постоянного проживания в штате Нью-Джерси в ночное время и снимать GPS-трекер. Предприниматель не может общаться с другими обвиняемыми по делу и свидетелями без присутствия адвокатов.

Прокуратура считает, что бизнесмен с гражданством США и Египта выступал в качестве посредника в коррупционной схеме между Менендесом и представителями египетской стороны. Он предстанет перед судом в нью-йоркском районе Манхэттен 2 октября.

Менендес предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Как заявила прокуратура, законодатель и его супруга "были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из штата Нью-Джерси" и получили "сотни тысяч долларов в качестве взяток". Сенатор получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. По версии прокуратуры, Менендес предоставлял чувствительную правительственную информацию и оказывал давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США, действуя в интересах Египта. В частности, Менендес мог влиять на решения исполнительной власти, касающиеся военных продаж и помощи Египту.

Сенатор является одной из ключевых фигур в выработке антироссийских санкций. В прошлом федеральные власти уже привлекали его к суду по обвинению в коррупции и мошенничестве. Тогда законодатель был оправдан, хотя к длительному сроку тюремного заключения приговорили его приятеля, являвшегося одним из фигурантов того уголовного дела.