В Тольятти вынесли приговор повару кафе, в котором 93 человека отравились роллами

Его приговорили к одному году ограничения свободы

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к одному году ограничения свободы повара тольяттинского кафе, в котором 93 человека отравились роллами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме. Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год. На осужденного возложены обязанности являться на регистрацию в специализированный орган два раза в месяц, не посещать массовые мероприятия, находиться в ночное время дома, без уведомления не менять место жительства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что в июне 2022 года под руководством старшего повара кафе "Кусай" сотрудники, не прошедшие в полном объеме медицинский осмотр, приготовили роллы с нарушением санитарно-эпидемиологических правил из ингредиентов, не имеющих данных о времени изготовления. В результате со 2 по 5 июня 2022 года произошло массовое отравление клиентов заведения: за помощью в медицинские учреждения обратились 93 человека. Из них 48 пострадавших, включая 17 детей, были госпитализированы в стационар. Еще 45 пациентов проходили лечение амбулаторно.

В ходе исследования выяснилось, что в курином филе, которое содержалось в роллах, обнаружили патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, которые привели к заболеванию клиентов кафе сальмонелезной инфекцией.

По материалам прокурорской проверки региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Приговор в законную силу не вступил, отметили в региональной прокуратуре.