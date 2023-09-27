27 сентября, 06:47

В пяти провинциях Индонезии объявили об угрозе возникновения пожаров

Агентство Antara также сообщило о возможном возникновении торнадо

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Агентство по метеорологии, климатологии и геофизике (BMKG) Индонезии выпустило предупреждение об угрозе возникновения пожаров в пяти провинциях региона из-за жары и небольшого количества осадков. Об этом сообщило агентство Antara.

По его информации, пожары угрожают провинциям Джамби и Южная Суматра на острове Суматра и Западный Калимантан, Центральный Калимантан и Южный Калимантан на острове Калимантан.

Кроме того BMKG предупредило о возможности торнадо в ряде регионов, в первую очередь в провинции Центральный Калимантан, сообщает агентство. 

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