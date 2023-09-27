Под Владимиром задержали черных лесорубов

Ущерб составил более 17 млн рублей

ТАСС, 27 сентября. Двоих жителей Владимирской области задержали за незаконную рубку леса, они причинили ущерб более чем на 17 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух жителей Владимирской области, причастных к незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по семи эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты под видом заготовки древесины по фиктивным договорам купли-продажи в течение года совершали незаконную рубку деревьев на территории ГКУ "Селивановское лесничество". Древесину перерабатывали на деревообрабатывающем предприятии и в последующем реализовали как готовую продукцию. "Установлено, что своей незаконной деятельностью фигуранты причинили ущерб лесному фонду Российской Федерации в лице ГКУ "Селивановское лесничество" в размере, превышающем 17 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.