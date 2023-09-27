Нацразведка Турции сообщила о нейтрализации в Ираке готовившего теракт боевика

По данным A haber, Мазлюм Озтюрк принадлежал к Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) нейтрализовали в Ираке боевика Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической), который готовил крупный теракт. Об этом сообщил телеканал A haber со ссылкой на MIT.

Операция была проведена в сельской местности в провинции Сулеймания на востоке Ирака. Сообщается, что член РПК Мазлюм Озтюрк проходил там обучение, чтобы "осуществить в Турции сенсационную акцию", то есть совершить крупный теракт.

По информации MIT, Озтюрк прибыл в Ирак из Европы, где, вероятно, был завербован РПК. Отмечается, что партия ищет способы пополнения своих рядов в связи с тем, что турецкие войска и спецслужбы продолжают интенсивные операции по нейтрализации ее бойцов в Ираке и Сирии.