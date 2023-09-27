В ДНР сообщили об обстреле Кировского района со стороны ВСУ

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, под завалами есть пострадавшие

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Жители одного из домов в Кировском районе Донецка в ДНР оказались под завалами в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Кировского района на улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По данным представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь вели из артиллерии калибра 155 мм.