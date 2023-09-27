У берегов Приморья произошло возгорание на стоящем на мели судне

В пресс-службе администрации Находки сообщили, что загрязнение моря не зафиксировали

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло на опустевшем судне Rise Shine, которое село на мель у берегов Находки в Приморье в 2021 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Находки, пожар уже прекратился, загрязнение воды вокруг судна не зафиксировано.

"Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Находки, 26 сентября вечером поступила информация, о том, что на контейнеровозе Rise Shine, севшем на мель около берегов Находки почти два года назад, возник пожар. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, представители администрации Находки и Морспасслужбы", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что возгорание началось с палубы возле судовой надстройки. На данный момент возгорание прекращено, загрязнение моря не зафиксировано.

Контейнеровоз под флагом Панамы Rise Shine прибыл в Находку из Китая 5 ноября 2021 года, а 9 ноября сел на мель. Экипаж судна - 14 граждан Китая - был эвакуирован, в середине декабря 2021 года все моряки вылетели на родину. Находившиеся на борту товары были полностью разгружены. В настоящее время судно остается на мели.