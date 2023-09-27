На Алтае нелегальные банкиры получили условный срок

Члены преступной группы незаконно обналичили 844 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил семерых нелегальных банкиров в Алтайском крае, незаконно обналичивших 844 млн рублей и получивших доход в размере 87 млн рублей, к лишению свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Суд <…> признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил наказание: организатору преступной группы в виде шести лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тыс. рублей, остальным участникам - от двух до пяти лет лишения свободы условно со штрафами от 60 до 250 тыс. рублей. <…> За четыре года члены преступной группы совершили незаконное обналичивание на сумму не менее 844 млн рублей, получив доход в размере 87 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в 2016 году житель Барнаула создал группу людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью. До 2020 года фигуранты проводили операции по обналичиванию денежных средств со счетов юридических лиц, которые обращались к ним для получения этих услуг. Так, деньги переводились с одних счетов на другие, подконтрольные фигурантам.

В зависимости от роли каждого их признали виновными по п "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).