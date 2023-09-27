Трамп считает решение суда США по делу о мошенничестве попыткой помешать ему на выборах

По мнению экс-президента, с приближением выборов прокуроры и судьи становятся все более "ожесточенными и опасными"

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Решение суда штата Нью-Йорк, который посчитал, что бывший президент США Дональд Трамп и его компания Trump Organization подлежат гражданской ответственности по иску о мошенничестве, свидетельствует о стремлении демократов помешать республиканцу на выборах президента в 2024 году. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Это ужасное напоминание о том, что радикальные левые демократы не остановятся ни перед чем, чтобы помешать мне и американскому народу выиграть президентские выборы в 2024 году", - отметил бывший президент. Он назвал вердикт суда о мошенничестве "смешным и неправильным". По его мнению, решение "неуравновешенного нью-йоркского суда" служит новым этапом "радикальной борьбы" против него и "подрывает его статус в качестве главного кандидата в президенты США, существенно опережающего Джо Байдена".

"Мы быстро становимся коммунистической страной. Мои гражданские права были нарушены", - указал политик. Он написал, что сторона обвинения занизила стоимость его поместья Мар-а-Лаго, фигурирующего в деле, которое, как он утверждает, "могло бы стоить почти в 100 раз больше" обозначенных $18 млн. По его мнению, с приближением выборов прокуроры и судьи становятся все более "ожесточенными и опасными". Трамп указал, что "ничего похожего до этого не случалось" в США, и призвал апелляционный суд, "будь то федеральный или суд штата", пересмотреть вердикт.

Ранее суд Нью-Йорка принял решение, что Трамп и его компания Trump Organization подлежат гражданской ответственности по иску прокуратуры штата о мошенничестве. Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокурора штата Летиции Джеймс, Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Неверные данные касались в том числе поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида, апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, ряда офисных зданий и полей для игры в гольф.

Защита Трампа настаивала, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по различным причинам. Однако суд не согласился с этими доводами, указав, что речь идет о конкретной цене в момент ее завышения в соответствующих документах. Суд приступит к рассмотрению дела по существу 2 октября, процесс завершится, как ожидается, в декабре. Гражданские дела не предусматривают тюремного заключения и каких-либо ограничений политической деятельности ответчика.