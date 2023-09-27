В Запорожской области задержали причастных к диверсиям в регионе

Задержанные причастны к диверсиям на территории Бердянска и Бердянского района, сообщили в правоохранительных органах

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Запорожской области несколько лиц, причастных к диверсиям на территории региона. Об этом сообщили журналистам в правоохранительных органах Запорожской области.

"При активном содействии задержанной ранее за хранение боеприпасов и содействие ВСУ гражданки Украины были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянска и Бердянского района. Сведения были подтверждены и проведены результативные мероприятия по задержанию указанных лиц", - сказал представитель правоохранительных органов.

12 сентября в Запорожской области была задержана гражданка Украины, которая хранила дома боеприпасы и взрывчатые вещества для совершения терактов против мирного населения.