В Подмосковье из квартиры балетмейстера Вячеслава Гордеева украли почти 5 млн рублей

По данным правоохранительных органов, в день происшествия камеры системы видеонаблюдения не работали

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры народного артиста СССР, балетмейстера Вячеслава Гордеева в подмосковном Королеве около 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне днем в Королеве. Неизвестный злоумышленник проник в квартиру Вячеслава Гордеева через окно, откуда похитил почти 5 млн рублей, а потом скрылся", - сказал собеседник агентства. По его словам, дом балетмейстера оборудован системой видеонаблюдения, но в тот день камеры не работали. "Заявитель уточнил, что дома у него хранились сбережения в национальной и иностранной валютах - около 1 млн рублей и свыше $40 тыс.", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что ночью поступило заявление от мужчины 1948 года рождения о краже из квартиры. "В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативо-разыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его местонахождения", - сказали в главке. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ).

Вячеслав Гордеев родился 3 августа 1948 года в Москве. Народный артист СССР, более 40 лет является художественным руководителем театра "Русский балет". Исполнял главные партии в балетных постановках "Спартак" Арама Хачатуряна, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Щелкунчик" Петра Чайковского.