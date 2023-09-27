В Белгородской области за сутки зафиксировали около 130 прилетов

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала женщина

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 130 различных боеприпасов, пострадала женщина. Повреждения получили 14 домовладений, 3 магазина, 3 автомобиля, водонапорная башня и линии электропередачи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Долгое - установлено 20 прилетов. Один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения. В результате пострадала женщина - с осколочным ранением головы она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Кроме того, повреждения получили два легковых автомобиля", - написал Гладков.

Также ВСУ трижды атаковали село Долгое с помощью дронов-камикадзе, вследствие чего поврежден один из инфраструктурных объектов связи. По хутору Дубровка и селу Бирюч было выпущено 7 и 10 артиллерийских снарядов соответственно.

В Шебекинском округе по селу Новая Таволжанка во вторник было выпущено пять артиллерийских и два минометных снаряда, в результате обстрела повреждена линия электропередачи и водонапорная башня, в одном частном домовладении посечен забор и надворная постройка. Под артиллерийский обстрел попало село Червона-Дибровка - установлено два прилета. "В результате обстрела произошел обрыв линии электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. Также в селе сбит квадрокоптер противника. По селу Большетроицкое выпущено 10 артиллерийских снарядов. <…> Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Также повреждены три объекта торговли, один автомобиль и гараж", - сообщил губернатор.

Также под артиллерийский обстрел попал город Шебекино - зафиксировано девять прилетов, есть повреждения в одном частном домовладении. В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущен один артиллерийский снаряд, по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено четыре и три артиллерийских снаряда соответственно. "Также из артиллерии обстреляли поселок Задорожный. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена", - написал Гладков.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено шесть артиллерийских снарядов, над поселком Разумное сбит БПЛА самолетного типа. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с БПЛА сброшено пять взрывных устройств. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано шесть прилетов. В Грайворонском районе в селе Санково и поселке Горьковский сбито по одному БПЛА самолетного типа. "По окраине хутора Байрак выпущено 14 минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Почаево - десять и три минометных снаряда соответственно. <…> Также под минометный обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая - установлено три прилета. <…> Есть повреждения в одном частном домовладении: осколками посечены крыша, фасад, окна, забор и пристройка. По селу Пороз выпущено семь минометных снарядов. <…> Повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, заборы и хозпостройки", - проинформировал губернатор.