В Москве пресекли работу сети нелегальных пунктов обмена валют

По предварительным данным, доход злоумышленников превысил 50 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские пресекли деятельность организации по нелегальному обмену валют. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, доход от криминальной деятельности составил более 50 млн рублей.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения, где без соответствующей лицензии продавали и покупали иностранную валюту по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). "В ходе обысков изъяты денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 млн рублей, документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

При проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери машины и попыталась уничтожить доказательства противоправной деятельности, но это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины деньги и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций. Троим фигурантам уголовного дела, среди которых и предполагаемый организатор незаконной банковской деятельности, предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий.