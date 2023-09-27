В Ростове-на-Дону суд приговорил командира взвода ДПС к 6 годам 10 месяцам за взятки

Ему также назначили штраф в размере 2 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил командира взвода ДПС ГИБДД Ростова-на-Дону Игоря Лубнина к 6 годам и 10 месяцам колонии за взятки. В отношении его заместителя Алексея Фоменко судебное производство по делу о мошенничестве продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Решением Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и апелляционным определением Ростовского областного суда Лубнин признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 2 млн рублей. Материалы уголовного дела в отношении Фоменко рассматриваются в суде", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, Лубнин вымогал деньги и получал взятки от подчиненных сотрудников за общее покровительство по службе. В 2022 году схема была раскрыта оперативниками, на капитана полиции возбудили 5 уголовных дел по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а на 10 инспекторов ДПС ГИБДД - по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В отношении Фоменко было возбуждено восемь уголовных дел, его обвиняют в мошенничестве.