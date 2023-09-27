Суд назначил 22 года колонии "азовцу", обстрелявшему из миномета школу под Мариуполем

Воспитанники школы и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 22 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения "Азов" (признано террористическим и запрещено в РФ) Эдуарда Варбанского за минометный обстрел школы под Мариуполем весной прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в марте-апреле 2022 года Варбанский со своих огневых позиций вблизи Нового кладбища и Приморского парка в Мариуполе вместе с сослуживцем производил из 120-мм миномета неизбирательные веерные обстрелы села Бердянское. По жилому массиву произведено не менее 300 выстрелов осколочно-фугасными минами, в результате чего повреждена и разрушена Бердянская школа. Воспитанники школы и персонал не пострадали, поскольку успели покинуть учреждение и укрыться", - отметили в ГВП.

Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил подсудимому 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что в ходе предварительного следствия Варбанский в полном объеме признал свою вину и раскаялся в содеянном.