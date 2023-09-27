Суд ужесточил наказание жителю Череповца, убившему собаку на остановке

Осужденному предстоит провести 2 месяца 20 дней в колонии-поселении

ТАСС, 27 сентября. Мировой судья судебного участка №23 Вологодской области ужесточил наказание жителю Череповца, который убил ножом собаку, а после уклонился от наказания - исправительных работ. Судья заменил исправительные работы лишением свободы в колонии-поселении на 2 месяца и 20 дней, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"От отбывания наказания он продолжительное время злостно уклонялся - скрывался от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем объявлялся в розыск. Был трудоустроен на одном из предприятий города, но к работе фактически не приступил. От работодателя также скрылся. В связи с таким поведением осужденного мировой судья Вологодской области по судебному участку №23 вынес постановление о замене наказания лишением свободы. Теперь осужденному предстоит провести 2 месяца 20 дней в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Инцидент с собакой произошел 23 декабря 2021 года на автобусной остановке в Череповце. Собака породы французский бульдог без поводка и намордника подошла к мужчине. Он достал из пакета нож и ударил ее в область грудной клетки. Собака впоследствии умерла в ветеринарной клинике. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель), назначили наказание в виде восьми месяцев исправительных работ.