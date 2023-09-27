Во Владивостоке более 10 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии

Прокуратура Первомайского района организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Авария на линии электропередачи оставила без электроснабжения более 10 тыс. жителей Владивостока, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Приморья.

"Около 16 часов вечера (09:00 мск) 27 сентября 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Часовитина и других в г. Владивостоке. Коммунальная услуга не предоставляется более 10 тыс. жителей 38 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Начаты восстановительные работы. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий.