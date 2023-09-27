В Красноярском крае просят приостановить рассмотрение иска к компании Митволя

Краевое транспортное управление предложило приостановить процесс до вступления в силу приговора подсудимому

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Краевое транспортное управление обратилось с ходатайством в Арбитражный суд Красноярского края приостановить рассмотрение своего иска к Красноярскому тресту строительно-инженерных изысканий ("КрасноярскТИСИЗ") о взыскании 526 млн рублей за нарушения условий контракта при проектировании метро в Красноярске и расторжении этого контракта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Просим приостановить настоящий процесс до вступления в законную силу приговора [Митволю] и также рассмотрения оставшихся требований в гражданском процессе в Железнодорожном районном суде", - сообщил в ходе судебного заседания представитель истца Андрей Шарапов.

Представитель "КрасноярскТИСИЗ" поддержал ходатайство истца, а также попросил привлечь к рассмотрению дела в качестве третьего лица Росжелдор. Судья Ольга Антропова объявила перерыв до 4 октября в рассмотрении иска. Согласно материалам дела, транспортное управление помимо 526 млн рублей за нарушения условий контракта, просит взыскать с треста 141 млн рублей неустойки и убытки в размере 11 млн рублей. Иск подали 21 октября 2022 года.

14 сентября Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил председателя совета директоров "КрасноярскТИСИЗ", экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя к 4,5 года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Митволь заключил досудебное соглашение и его дело рассмотрели в особом порядке. Также суд частично удовлетворил требования по гражданским искам по данному уголовному делу. С Митволя взыщут 741 млн рублей в пользу Росжелдора, 211 млн рублей в пользу Краевого транспортного управления. Защита Митволя обжаловала приговор.

Об уголовном деле

Бывшего замглавы Росприроднадзора арестовали в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее меру пресечения Митволю заменили на домашний арест. В рамках уголовного дела арестовали также бывшего руководителя краевого транспортного управления Константина Мандрова, экс-министра транспорта региона Константина Димитрова. 8 сентября 2023 года Центральный районный суд приговорил экс-министра к трем годам и двум месяцам колонии. 31 июля 2023 года в прокуратуру Красноярского края поступило уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина по делу о строительстве метро, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, их неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро по федеральному проекту "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). В августе 2022 года Красноярский край подписал соглашение с ГК "Моспроект-3" о том, что группа компаний станет новым подрядчиком. Строительство первой линии метро протяженностью 9,76 км, согласно краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы", должно завершиться в 2026 году.