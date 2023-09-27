В Ираке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Найнаве

По последней информации МВД, погибли 93 человека, более 100 получили ранения

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани объявил трехдневный общенациональный траур в память о жертвах пожара, произошедшего минувшей ночью в городе Эль-Хамдания в провинции Найнава, расположенной на севере страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы иракского кабинета министров.

"Премьер-министр [Ирака] распорядился объявить трехдневный национальный траур по погибшим в результате пожара в Эль-Хамдании", - отметили в пресс-службе ас-Судани. Ранее власти Найнавы объявили в провинции недельный траур по жертвам пожара.

В ночь на среду в зале для торжественных мероприятий в Эль-Хамдании вспыхнул пожар. В то время там проходила свадьба, на которой присутствовали, по данным местной полиции, около 1 тыс. гостей. По последней информации Министерства внутренних дел Ирака, погибли 93 человека, более 100 получили ранения. Медики полагают, что в ближайшее время число жертв может увеличиться, так как многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Ас-Судани дал распоряжение начать расследование обстоятельств трагедии в Эль-Хамдании, а Минздраву и МВД поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. Известно, что уже задержаны для дачи показаний несколько человек, в том числе и владелец здания, где находился зал для торжественных мероприятий.