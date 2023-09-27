В Брянской области экс-главу межмуниципального отдела полиции осудили на четыре года

Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере

ТАСС, 27 сентября. Суд приговорил к четырем годам колонии бывшего начальника МО МВД России "Брянский" по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ по региону.

"Решением Брянского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, лишению права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок два года, а также лишению специального звания "полковник полиции", - говорится в сообщении.

Вечером 14 октября начальник МО МВД России "Брянский" договорился с представителем коммерческой организации за 5 млн рублей не привлекать его к уголовной ответственности. Глава отдела полиции получил 1 млн рублей, однако распорядиться деньгами не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ и УМВД.

Подсудимый признан виновным в ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).