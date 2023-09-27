В Новгородской области экс-директора спортшколы обвинили в злоупотреблении полномочиями

Ущерб бюджету округа составил не менее 19 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями бывшим директором "Детско-юношеской спортивной школы" города Сольцы Новгородской области возбуждено отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ. Его действиями бюджету округа причинен ущерб на общую сумму не менее 19 млн рублей, сообщает пресс-служба управления.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) бывшим директором муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сольцы Новгородской области. В результате этого бюджету муниципального округа причинен ущерб на общую сумму не менее 19 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в октябре 2021 года в рамках реализации национального проекта "Демография" между спортшколой и одной из организаций заключен контракт на выполнение работ по строительству физкультурно- оздоровительного комплекса в городе Сольцы на общую сумму 55,17 млн рублей. При этом контракт с организацией был заключен в нарушение требований закона как с единственным поставщиком без проведения конкурсных процедур. В последующем, несмотря на истечение срока исполнения контракта, объем авансирования по указанному контракту был необоснованно увеличен. В октябре прошлого года в связи с несвоевременным исполнением контракта, фактическим самоустранением подрядчиком от выполнения работ принято решение о расторжении контракта в одностороннем порядке. В результате чего задолженность организации перед спортшколой по выплаченному и неотработанному авансу составила более 19 млн рублей.

Как сообщил ТАСС глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев, в настоящее время спортивный комплекс введен в эксплуатацию. "Заказчиком строительства выступала сама спортшкола. В настоящее время в Арбитражном суде Новгородской области рассматривается дело по иску ДЮСШ к подрядчику ООО "Геокостстрой" о взыскании неосновательного обогащения ввиду уплаченного аванса и пеней. Производство по делу ведется с 1 декабря 2022 года, очередное заседание состоится 4 октября", - сообщил он. По его словам, в 2022 году направлены обращения в прокуратуру Новгородской области, УФСБ России по Новгородской области, УМВД России по Новгородской области с просьбой провести проверку в отношении действий ООО "Геокостстрой".