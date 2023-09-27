В Новосибирске возбудили уголовное дело после объявления о продаже ребенка

По материалам следствия, на сайте объявлений появилась информация о продаже мальчика

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о торговле людьми возбудили в Новосибирске после размещения объявления о продаже ребенка в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

"Следственным отделом по Первомайскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (покушение на куплю-продажу человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, объявление о продаже мальчика появилось на сайте объявлений в сентябре, однако вскоре было удалено. Ранее проверку инициировала прокуратура региона.