На юго-востоке Пакистана восемь человек погибли при взрыве ракетного боеприпаса

По данным газеты News, его нашли местные дети

ИСЛАМАБАД, 27 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате детонации ракетного боеприпаса в районе Кандхкот округа Кашмор, расположенном в пакистанской провинции Синд. Об этом сообщает газета News со ссылкой на полицию.

По ее данным, боеприпас нашли местные дети, игравшие на одном из сельскохозяйственных участков, после чего принесли находку домой, где снаряд и взорвался.

Как отмечает газета, власти провинции потребовали от правоохранительных органов подробный отчет об инциденте, в частности о том, каким образом ракетный снаряд оказался в Кандхоте.