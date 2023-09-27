Суд в Таиланде продлил срок ареста россиян Алдуненкова и Брика до 5 декабря

Их подозревают в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам

БАНГКОК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Суд таиландского города Самут Пракан продлил до 5 декабря срок ареста россиян Даниила Алдуненкова и Романа Брика, задержанных ранее в Таиланде по подозрению в участии в отмывании денег преступной группы на криптовалютной бирже Binance, использовании подложных документов и предоставлении своих данных третьим лицам. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Сергей Алдуненков, брат находящегося под следствием россиянина.

"Содержание под стражей продлено до 5 декабря. До этой даты или в течение семи дней после нее должно состояться судебное заседание, в ходе которого будет принято решение о предъявлении обвинения или об освобождении в связи с недоказанностью обвинения. В суде ничего нового из улик по их делу представлено не было. Наши доказательства невиновности представлены суду, они приняты", - сказал он.

Полиция Таиланда 3 сентября задержала Алдуненкова на острове Самуи и Брика в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой. Таиландские правоохранительные органы ведут расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей после того, как мошенники обманным путем вынудили женщину перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.

Защита Алдуненкова настаивает на том, что он не принимал никакого участия в отмывании средств в ходе сделок с криптовалютой на бирже Binance. "На его месте мог оказаться любой, кто в тот день торговал на этой бирже. <...> Надеюсь на то, что власти Таиланда установят истинных виновных в этом преступлении. Мой брат никогда не был связан с бандой этих мошенников и тем более не был на территории Камбоджи, откуда они вели свою деятельность. Единственное, что есть у следствия - это ордер о совершении операции с криптовалютой, а сам этот случай - это трагическое совпадение", - отметил брат подозреваемого россиянина.

Согласно таиландскому законодательству, срок ареста не может превышать более 84 дней, по истечении которых сторона обвинения должна собрать необходимые улики, чтобы выдвинуть обвинение. В противном случае с арестованного снимаются все подозрения, после чего его освобождают из-под стражи.