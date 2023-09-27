Рубена Варданяна задержали при попытке проехать из Карабаха в Армению

Он пытался выехать в Горис

ЕРЕВАН/БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана при попытке проехать из Карабаха в Армению, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

Ранее источник в окружении Варданяна сообщил ТАСС, что он пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. "Рубена Варданяна задержали во время прохождения моста Акари", - сообщил собеседник агентства.

Жена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила информацию о его задержании.

"Сегодня утром мой муж Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах [НКР], был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах <...>", - написала она в официальном Telegram-канале Варданяна. Комментариями властей Армении ТАСС пока не располагает.

Рубен Варданян был назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года и был снят с должности в феврале 2023 года. Российский бизнесмен Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". В сентябре прошлого года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах.

В новость были внесены изменения (13:52 мск) - добавлена информация Госпогранслужбы Азербайджана.