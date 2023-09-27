Во Владивостоке возбудили дело о применении насилия к школьнику педагогом

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК РФ по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту применения насилия учителем в отношении школьника, сообщило следственное управление СК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

"27 сентября 2023 года в социальных сетях размещено видео, в котором в помещении класса школы города Владивостока учитель физкультуры применяет насилие в отношении ученика. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Прокуратура региона в своем Telegram-канале сообщила, что инцидент произошел в общеобразовательной школе №21. Ведомство начало проверку по факту причинения педагогом телесных повреждений ученику. Информацию об инциденте с участием несовершеннолетнего также проверяют инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

Кроме того, по факту инцидента организована проверка в отношении учителей, находившихся в помещении, и руководства школы, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко. "По факту инцидента мы организовали проверку в отношении учителей, находившихся в этот момент в классе, а также руководства школы. Подобное отношение к детям, а также равнодушие педагогов недопустимо. В отношении учителя будут предприняты серьезные меры", - сообщил Дмитриенко, комментарий которого распространила пресс-служба городской администрации.