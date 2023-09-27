Прокурор требует пять лет колонии для акциониста Крисевича за стрельбу на Красной площади

Павел Крисевич летом 2021 года два раза выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Представитель государственного обвинения вновь потребовал приговорить акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за стрельбу на Красной площади из охолощенного оружия. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Сегодня в Тверском суде прошли прения сторон. Гособвинитель потребовал назначить Крисевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал адвокат.

Крисевич летом 2021 года два раза выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади и сымитировал третий выстрел в себя. Он был задержан на месте и в полицейском участке объяснил свои действия политическим перформансом. С июня 2021 года он находится под арестом.

Осенью 2022 года Крисевичу был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет (по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство с применением оружия). Однако позже Московский городской суд отменил приговор, дело было отправлено в Тверской суд столицы на новое рассмотрение.