Экс-директора челябинского городского сада признали виновным в получении взяток

Ему назначили наказание в виде штрафа в 5 млн рублей и условного лишения свободы на 7,5 года

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска признал бывшего директора муниципального автономного учреждения "Городской сад им А. С. Пушкина" Игоря Клеина виновным в получении взяток за выдачу разрешений на установку ларьков на пешеходной части улицы Кирова. Ему назначено наказание в виде штрафа в 5 млн рублей и условного лишения свободы на 7,5 года, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Приговором Советского районного суда Клеин признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 5 млн рублей. Назначенное основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 5 лет", - сказано в сообщении.

Клеина лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на четыре года.

По данным суда, Клеин с 2017 по 2021 год из корыстной заинтересованности злоупотреблял своими должностными полномочиями. Он выдавал разрешения на торговлю и места для установки ларьков на пешеходной части ул. Кирова. За это он получал взятки в виде денег и имущества, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов муниципального городского сада, дискредитировало органы местного самоуправления.

9 февраля 2022 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Челябинске задержали Клеина, администрация города оказывает всестороннее содействие правоохранителям.