СК возбудил дело после нападения на сотрудницу Мосгортранса в общественном транспорте

Конфликт начался из-за того, что мужчину остановили сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении безбилетника после нападения на сотрудников предприятия транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 сентября мужчина, находясь в общественном транспорте, был остановлен сотрудниками ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант применил насилие в отношении работника учреждения, а также в отношении сотрудницы Мосгортранса. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

"В кратчайшие сроки фигурант был установлен и задержан. Им оказался 40-летний уроженец Средней Азии. С ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый находился на территории столичного региона в нарушение миграционного законодательства", - заключили в ГСУ.