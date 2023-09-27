В Свердловской области ликвидировали девять лесных пожаров

Возгорания тушат 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков и 107 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали за сутки девять лесных пожаров в Свердловской области. Локализованы еще 11 возгораний, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудниками Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторами лесных участков за сутки ликвидировано девять лесных пожаров в Свердловской области. Локализованы и не распространяются еще 11 возгораний на территории региона. Наиболее крупные лесные пожары зарегистрированы в Гаринском, Серовском и Сосьвинском районах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем в лесах Свердловой области продолжают вести 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники.

По данным Авиалесоохраны, наиболее сложная обстановка отмечается на территории Свердловской области, где 27 сентября действуют 27 природных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера.