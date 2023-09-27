В Саратовской области обнаружили обломки беспилотника

В ЕДДС сообщили, что пострадавших нет

САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Обломки беспилотника нашли в Калининском районе Саратовской области, пострадавших нет. Такую информацию ТАСС подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Калининского района.

"Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. <...> Там работа ведется на месте. <...> Нет там пострадавших", - сообщили в ЕДДС.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация об обнаружении в поле недалеко от деревни Кленовые Вершины обломков беспилотника. Деревня находится недалеко от границы с Волгоградской областью примерно в 160 км от Саратова.